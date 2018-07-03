Зачем российскую милицию переименовали в полицию 

Законопроект, одобренный Президентом РФ Д. А. Медведевым, был предварительно выдвинут на общественное обсуждение, и после внесения ряда поступивших от населения поправок вступил в силу с весны 2011 года.
Дмитрий Медведев: «Полиция должна соответствовать современным требованиям»
Давая комментарий телеканалу «Россия» на эту тему, Президент РФ Дмитрий Медведев отметил, что дело не в смене названия, а в том, чтобы иметь эффективную правоохранительную структуру. Дмитрий Анатольевич говорил, что к милиции накопилось много вопросов: законодательство, облик, приемы работы МВД еще советские, они устарели. Милиция (полиция) должна соответствовать уровню развития экономики и общества, подчеркнул он. Медведев также заявил о необходимости изменения не только законодательства о милиции (полиции), финансирования структур МВД, в том числе, улучшения материальной базы, но и символа правоохранительного органа, которым является и название: милиция — это добровольные формирования для защиты общественного порядка, если вспомнить историю. Профессионалы же во всем мире называются полицией. Тут речь не об идеологии, а о констатации факта, добавил Д. А. Медведев.
Владимир Путин: «Главное — изменить содержание работы»
Владимир Путин, будучи главой правительства РФ, сказал на брянском форуме «Развитие Центральной России — 2011 — 2012», что «реформы в правоохранительной сфере давно назрели, и смысл предложения Дмитрия Анатольевича выражался в том, чтобы изменить не название, а содержание работы этих ведомств, обновить кадровый состав, проделать структурные изменения, повысить уровень материального благосостояния сотрудников (до 30 — 35 тысяч рублей для начинающих)». Путин сказал, что цель правильная, действия по реформе правоохранительных органов востребованы, а общество должно оценить изменения по их результату, на который нужно работать.
Хинштейн заявил о необдуманных сокращениях подразделений МВД Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн высказался в одном из телеинтервью, что главной целью реформы МВД стало сокращение личного состава любой ценой на 22%, причем максимальному сокращению подверглись наиболее работоспособные подразделения — те от кого зависит поддержание общественного порядка — ППС. Хинштейн сказал, что на 24% вся патрульно-постовая служба в структурах МВД России была сокращена, а в Самарской области — даже на 45%. По информации депутата, в ходе реформы было упразднено 970 отделений внутренних дел, в 75% городов и районах с населением ниже 30 тысяч человек нет отделов МВД. Хинштейн в целом назвал кампанию по реформированию милиции-полиции неудовлетворительной именно из-за массовых сокращений сотрудников МВД в ряде подразделений. Лидер фракции ЛДПР В Госдуме Владимир Жириновский привел число уволенных в результате реформы сотрудников милиции — 200 тысяч человек.
Сколько стоило переименование
По предварительной официальной информации, озвученной МВД РФ осенью 2010 года, на все процедуры, связанные с переименованием милиции в полицию уйдет более 2 миллиардов рублей. Одна только смена нагрудных жетонов сотрудников правоохранительных органов должна была обойтись в половину этой суммы. Еще полмиллиарда планировали потратить на новые таблички для зданий подразделений МВД и другую символику. Основные расходы предстояли в связи с увеличением зарплат сотрудникам — на это собирались изыскать 22 миллиарда рублей. В начале 2013 года Счетной палатой на заседании Госдумы была названа сумма деятельности по реформированию системы МВД в «более миллиарда рублей». Депутаты подтвердили, что вышеупомянутые 1,125 млрд потрачены только на изготовление новой формы, нагрудных знаков, печатей, удостоверений. Сумма в 770 миллионов потрачена на переоформление документов и другие нужды.