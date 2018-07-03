Послеоперационная грыжа после кесарева сечения

Фото: VisaopanoramicaПослеоперационная грыжа после кесарева сеченияГрыжа, которая возникает после операции, называется послеоперационной грыжей. Кесарево сечение — это хирургическая процедура, которая может привести к слабости брюшной стенки. Грыжа возникает, когда часть кишечника или желудка выступает наружу через эту ослабленную область, создавая выпуклость.

Грыжа после кесарева сечения — симптомы

Первичный симптом послеоперационной грыжи является выпуклостью вблизи хирургического разреза. Выпуклость может быть размером с виноградину или очень большой. Выпуклость обычно имеет тот же цвет, что и кожа.

Грыжи могут развиваться спустя много лет после операции.

Иногда грыжа ущемляется. Ущемление нарушает кровоснабжение жизненно важных органов, включая кишечник.

Симптомы ущемленной грыжи

медленно усиливающаяся боль в животе;

боль около грыжи;

тошнота и рвота.

Грыжа после операции кесарево сечение — диагностика

Обычно врач может диагностировать грыжу, исследуя брюшную область. Иногда грыжа видна только в определенных позах или при кашле, поэтому врач может ощупать шов, попросить человека наклониться вперед или покашлять.

Грыжа после операции кесарево сечение — лечение

Ущемленная грыжа может вызвать перфорацию кишечника или инфицирование, поэтому она требует экстренной операции.

Даже если грыжа не ущемлена, большинство врачей рекомендуют провести операцию. Хирург может выполнять удаление грыжи через разрез в брюшной полости или проведет лапароскопическую операцию. При лапароскопической хирургии используется крошечный разрез. Эти разрезы имеют тенденцию быстро заживать, что позволяет пациенту быстрее восстановиться.

Важно обсудить относительные достоинства каждого типа операции с врачом. В некоторых случаях возможно только лечение грыжи с помощью большого разреза.

Грыжа после кесарева сечения — восстановление

Большинство людей быстро восстанавливаются после операции по удалению грыжи. Активность после операции может ускорить исцеление и снизить риск осложнений, таких как образование сгустков крови. Человек должен сообщить врачу, если у него появилась лихорадка, чрезмерное кровотечение или сильная боль.

Грыжа после кесарева сечения — факторы риска

Множественные кесаревы сечения могут быть фактором риска возникновения грыжи. Согласно исследованию, наличие двух кесаревых родов в три раза повышает риск появления грыжи, а пять родов с помощью кесарева сечения увеличивают риск в шесть раз.

Грыжа может возникнуть в любое время после кесарева сечения, но более вероятно возникает в течение 3 лет после операции.

У людей, у которых есть история абдоминальных грыж, чаще возникает грыжа после кесарева сечения.

Грыжа после кесарева сечения — осложнения

В некоторых случаях небольшая грыжа может пройти сама по себе. Тем не менее, существует риск того, что грыжа защемится, что может быть опасным для жизни. Ущемление грыжи может вызвать:

перфорацию кишечника;

закупорку кишечника;

внутреннее кровотечение;

скопление жидкости в брюшной полости.

Некоторые люди впадают в шок при ущемленной грыже.

При правильном уходе большинство людей быстро восстанавливаются после операции на грыжу. Женщины смогут иметь благополучные последующие роды, и возможно, смогут родить естественным путем.