Гендиректор РКК «Энергия» написал заявление об уходе по своему желанию

"Сегодня генеральный директор РКК «Энергия» В. Л. Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию и покинет свой пост 3 августа 2018 года", — сообщили в Роскосмосе.

В мае сообщалось, что отсутствие импортных компонентов сказывается на сроках запуска российских космических миссий.