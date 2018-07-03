Единую автоматизированную библиотечную систему начнут внедрять с сентября в Москве

Первый этап внедрения единой автоматизированной библиотечной информационной системы (АБИС) начнется в сентябре в нескольких административных округах Москвы , сообщила во вторник глава Дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева

«По информации, поступившей недавно в департамент информационных технологии, в августе уже этого года состоится конкурсная процедура на внедрение единой автоматизированной библиотечной системы, и уже начиная с сентября погрузимся во внедрение единой автоматизированной системы в нескольких округах города», — сказала Рогачева на заседании совета директоров публичных библиотек.

Она отметила, что в технической части под внедрением единой АБИС подразумевает интеграция общей базы данных всех библиотечных систем и обучение сотрудников библиотек по работе с АБИС.

«На первом этапе, с сентября по февраль 2019 года, у нас пять централизованных библиотечных систем вступают во внедрение — это Северный, Северо-Восточный, Северо-Западный, Восточный округа и Зеленоград», — добавила Рогачева.

По ее словам, на втором этапе, с марта до декабря 2019 года, подключат читальни еще шести центральных библиотечных систем.

«Параллельно с сентября 2019 года в два этапа войдут в АБИС еще самостоятельные библиотеки — это библиотеки имени Некрасова, имени Тургенева, Боголюбова, Светлова. И с февраля по декабрь 2020 года еще пять учреждений — это библиотеки имени Пушкина, дом 8, дом Гоголя, детская библиотека Гайдара и деловая библиотека», — сказала Рогачева.

В раздаточном материале отмечается, что благодаря внедрению единой АБИС более мобильной станет книговыдача, можно будет быстро записаться и получить читательский билет, бронировать заранее нужные издания, а также видеть историю заказов, брать и сдавать книги в любой библиотеке.