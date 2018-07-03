Медведев освободил от работы замминистра цифрового развития 

Заместитель министра цифрового развития РФ Алексей Козырев освобождет от своей должности. Об этом стало известно из распоряжения, опубликованного во вторник, 3 июля, на сайте правительства России.
"Освободить Козырева Алексея Олеговича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", — говорится в тексте документа.
Козырев работал в министерстве с 2012 года, напоминает РИА Новости. В правительство он пришел с поста первого заместителя гендиректора компании «Секвойя Кредит Консолидейшн» и занял должность директора департамента развития электронного правительства. В октябре 2013-го стал замминистра связи и массовых коммуникаций.