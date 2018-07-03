Кофейни появятся в 17 столичных библиотеках до конца 2018 года

Кафетерии откроются в 17 библиотеках Москвы до конца 2018 года, сообщила во вторник генеральный глава Дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева

«По нашей статистике, каждый второй любит читать книги с чашкой кофе или чая. Мы подготовили еще 17 адресов и надеемся, что до конца года откроем уже новые кафетерии в разных округах», — сказала Рогачева на заседании совета директоров публичных библиотек.

Она отметила, что уже в шести библиотеках для москвичей работают кафетерии.

По ее словам, кофейни в столичных библиотеках появляются с учетом пожелания жителей Москвы, которые оставляют свое мнение на портале «Активный гражданин».