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Кофейни появятся в 17 столичных библиотеках до конца 2018 года
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Кофейни появятся в 17 столичных библиотеках до конца 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Кафетерии откроются в 17 библиотеках Москвы до конца 2018 года, сообщила во вторник генеральный глава Дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.
«По нашей статистике, каждый второй любит читать книги с чашкой кофе или чая. Мы подготовили еще 17 адресов и надеемся, что до конца года откроем уже новые кафетерии в разных округах», — сказала Рогачева на заседании совета директоров публичных библиотек.
Она отметила, что уже в шести библиотеках для москвичей работают кафетерии.
По ее словам, кофейни в столичных библиотеках появляются с учетом пожелания жителей Москвы, которые оставляют свое мнение на портале «Активный гражданин».
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