Программа летнего чтения проводится на Измайловском бульваре

По средам и пятницам на Измайловском бульваре библиотека № 79 им. Б. Лавренева проводит программу летнего чтения.

— В течение всего лета мы знакомим наших жителей с новым форматом работы библиотеки — не только как книгохранилища, но и как открытого для всех возрастов культурно-досугового центра с клубами, кружками, центром доступа в Интернет. Для всех желающих состоятся буккроссинг, призовые литературные викторины, — рассказали в библиотеке № 79.

Будут работать журнальный столик «Пресса от стресса» (16+), гейм-зона — шашки, шахматы, лото (12+).

Все желающие смогут узнать о современных возможностях библиотеки и ее услугах. Сегодня это не только абонемент и читальный зал, но и компьютерный клуб, творческие занятия, мастер-классы, концерты и занятия для жителей самого разного возраста.

При желании все гуляющие по бульвару смогут записаться в библиотеку.

Программы летнего чтения проходят каждые среду и пятницу с 15.00 до 18.00 на Измайловском бульваре, д. 69.

Приглашаем всех желающих на встречу с книгой. Подробности по тел. : 8 (495)

465-44-42.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО