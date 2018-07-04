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Программа летнего чтения проводится на Измайловском бульваре
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Программа летнего чтения проводится на Измайловском бульваре 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
По средам и пятницам на Измайловском бульваре библиотека № 79 им. Б. Лавренева проводит программу летнего чтения.
— В течение всего лета мы знакомим наших жителей с новым форматом работы библиотеки — не только как книгохранилища, но и как открытого для всех возрастов культурно-досугового центра с клубами, кружками, центром доступа в Интернет. Для всех желающих состоятся буккроссинг, призовые литературные викторины, — рассказали в библиотеке № 79.
Будут работать журнальный столик «Пресса от стресса» (16+), гейм-зона — шашки, шахматы, лото (12+).
Все желающие смогут узнать о современных возможностях библиотеки и ее услугах. Сегодня это не только абонемент и читальный зал, но и компьютерный клуб, творческие занятия, мастер-классы, концерты и занятия для жителей самого разного возраста.
При желании все гуляющие по бульвару смогут записаться в библиотеку.
Программы летнего чтения проходят каждые среду и пятницу с 15.00 до 18.00 на Измайловском бульваре, д. 69.
Приглашаем всех желающих на встречу с книгой. Подробности по тел. : 8 (495)
465-44-42.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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