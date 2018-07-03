Кофейни откроются в 17 библиотеках Москвы до конца года 

Об этом сообщила генеральный директор ГКУК Москвы «Дирекция по развитию культурных центров» Мария Рогачева на заседании совета директоров публичных библиотек.
«По нашей статистике, каждый второй любит читать книги с кофе или чаем. Мы считаем, что это не только увеличение времени пребывания читателей, но и увеличение внебюджетного дохода. Мы подготовили еще 17 адресов и надеемся, что до конца года откроем уже новые кафетерии в разных округах», — сказала М. Рогачева.
Он уточнила, что пять кофеен откроется в библиотеках ЦАО, четыре — в библиотеках Южного округа, еще три — в Юго-западном, и по одной кофейне — в Западном, Юго-Восточном, Восточном, Северо-Восточном и Северо-Западном округах.
М. Рогачева отметила, что на сегодняшний день кафе открыты в шести библиотеках столицы. Особой популярностью пользуются кафетерии в библиотеке №8 им. А. Чехова, библиотеке №18 им. В. Жуковского и библиотеке №166 им. Первого мая.