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В библиотеке Отрадного прошел творческий вечер писателя и художника Виктории Топоноговой
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В библиотеке Отрадного прошел творческий вечер писателя и художника Виктории Топоноговой 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Во взрослом отделении библиотеки № 56 на минувшей неделе состоялся творческий вечер писателя, художника Виктории Топоноговой. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Виктория Топоногова прочитала свои стихотворения и представила публике некоторые свои картины, а также авторские книги. Вместе с ней в программе приняли участие музыканты-гитаристы Игорь Коровин, Наталья Карпова и другие, — рассказали в администрации библиотеки.
Там отметили, что в исполнении музыкантов прозвучали песни на стихи Виктории Топоноговой. (вт)
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