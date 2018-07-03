В библиотеке Отрадного прошел творческий вечер писателя и художника Виктории Топоноговой

Во взрослом отделении библиотеки № 56 на минувшей неделе состоялся творческий вечер писателя, художника Виктории Топоноговой. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Виктория Топоногова прочитала свои стихотворения и представила публике некоторые свои картины, а также авторские книги. Вместе с ней в программе приняли участие музыканты-гитаристы Игорь Коровин Наталья Карпова и другие, — рассказали в администрации библиотеки.

Там отметили, что в исполнении музыкантов прозвучали песни на стихи Виктории Топоноговой. (вт)