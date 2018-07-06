Программа «Я, ты, он, она — вместе дружная семья» состоится в Измайлове

Измайловцы 7 июля ознакомятся с историей любви святых супругов Петра и Февронии Муромских, отметят наступающий День семьи, любви и верности.

Отделение детской литературы районной библиотеки №83 в субботу проведет для взрослых и детей программу «Я, ты, он, она — вместе дружная семья», посвященную празднику семьи, любви и верности. Гости учреждения во время праздничного мероприятия примут участие в увлекательных викторинах и конкурсах, расскажут о дружных измайловских семьях, активно участвующих в жизни района Измайлово. На семейную тему в ходе праздника прозвучат стихи и песни, пословицы и поговорки.

Для детей состоится игра «Мой дом — моя крепость». Само ее название говорит о том, что у каждого человека должен быть дом. И не просто крыша над головой, а то теплое и уютное место, где его любят и ждут, понимают и принимают его таким, каков он есть. Акцией «Книга в подарок» завершится мероприятие. Вся эта литература, подготовленная для участников праздника, станет оберегом и поддержкой их семейных очагов.

Начало программы в 12 часов по адресу: 7-я Парковая ул., д. 27.

Вход свободный.