Жителей Преображенского приглашают на праздник, посвященный любви, семье и верности

Праздничное мероприятие «Моя семья — мое богатство!» организовано Отделом Социальных Коммуникаций и Активного Долголетия ГБУ ТЦСО «Сокольники» и адресовано всем получателям социальных услуг.

В программе тематического торжества «Моя семья — мое богатство!», помимо прочего, нашлось место для концертных выступлений танцевальных коллективов и вокальных групп, мастер-классы по ручному изготовлению декоративных ромашек, поздравления семей, празднующих свадебные юбилеи. День обещает быть наполненным веселыми и радостными событиями.

Вход на мероприятие свободный.

Праздник «Моя семья — мое богатство!», посвященный любви, семье и верности, откроет преображенцам свои двери 6 июля в 15:00 на стадионе школы № 1246 по адресу Открытое шоссе, д. 29 А.