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Жителей Преображенского приглашают на праздник, посвященный любви, семье и верности
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Жителей Преображенского приглашают на праздник, посвященный любви, семье и верности 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Праздничное мероприятие «Моя семья — мое богатство!» организовано Отделом Социальных Коммуникаций и Активного Долголетия ГБУ ТЦСО «Сокольники» и адресовано всем получателям социальных услуг.
В программе тематического торжества «Моя семья — мое богатство!», помимо прочего, нашлось место для концертных выступлений танцевальных коллективов и вокальных групп, мастер-классы по ручному изготовлению декоративных ромашек, поздравления семей, празднующих свадебные юбилеи. День обещает быть наполненным веселыми и радостными событиями.
Вход на мероприятие свободный.
Праздник «Моя семья — мое богатство!», посвященный любви, семье и верности, откроет преображенцам свои двери 6 июля в 15:00 на стадионе школы № 1246 по адресу Открытое шоссе, д. 29 А.
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