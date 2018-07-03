В День любви и верности в Майкопе пройдет Парад семьи

В столице Адыгеи и пригородах Майкопа широко отметят День семьи, любви и верности. В канун праздника в Домах культуры будут организованы концерты, семейные спортивные состязания. В городских и сельских библиотеках пройдут тематические литературные мероприятия.

В воскресенье, 8 июля, в городском парке Майкопа проведут большой Парад семьи. В праздничной программе — чествование супружеских пар. Пятидесяти семьям из разных уголков Адыгеи (в том числе 19 майкопским парам), отметившим юбилей своего союза, торжественно вручат символические награды — памятные медали «За любовь и верность». Чествовать будут и молодоженов, которые совсем недавно связали себя брачными узами. Особым вниманием и почетом окружат многодетные семьи. Специальный подарок получит маленькая майкопчанка, которая родилась в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Также участников парада поздравят лучшие городские творческие коллективы. Будут проведены увлекательные мастер-классы.

Продолжится праздник в Горпарке концертной программой: мелодии любви исполнит для майкопчан и гостей столицы муниципальный духовой оркестр.

А ярким завершающим аккордом станет танцевальный вечер отдыха. Романтичные песни прозвучат на открытой эстраде «Ракушка» для всех супружеских пар Майкопа и для тех, кто только собирается связать свои сердца и жизни.

С программой праздничных мероприятий, посвященных Дню Семьи, любви и верности-2018, можно познакомиться здесь.