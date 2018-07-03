Медведев подписал распоряжение о ежегодном фестивале культуры и спорта народов Кавказа

"Минкавказу, Минспорту Минкультуры России ежегодно проводить фестиваль культуры и спорта народов Кавказа на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа", — говорится в распоряжении.

Согласно документу, эта мера направлена на «содействие сохранению национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа».

Минкавказу поручено образовать организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля. Распоряжением правительства также упразднен организационный комитет фестиваля «Кавказские игры», который проводился в регионе с 2010 года.