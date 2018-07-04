Дмитрий Медведев отнял у Нижнего Тагила выставку «Диверсификация» 

Нижний Тагил лишился выставки «Диверсификация», сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, появилось на портале правовой информации. В нём, в частности. Говорится: «Позицию 5 перечня международных выставок военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2018 году, исключить».
Ранее планировалось, что выставка «Диверсификация-2018» заменит выставку Russia Arms Expo (RAE), которая проводилась каждые два года на полигоне «Старатель». Об этом говорил бывший вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, а в ноябре 2017 года правительство России внесло её в перечень международных выставок военного назначения в 2018–2019 годах. Выставка в Нижнем Тагиле должна была пройти в 2018 году.
Напомним, что Свердловскую область лишили права Russian Arms Expo, а фестиваль «Урал Танк», организованный в сентябре 2017 года, до уровня RAE, мягко говоря, не дотянул. Однако зампред российского правительства Дмитрий Рогозин, прибывший в Нижний Тагил на празднование Дня танкиста, пообещал восстановить традицию проведения военных экспозиций на Среднем Урале.