Лихачев рассказал о подготовке соглашения о строительстве АЭС в Узбекистане 

ГОРКИ, 3 июл — РИА Новости. Работа по межправсоглашениям с Узбекистаном о создании двух крупных энергоблоков АЭС находится в завершающей стадии, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"В завершающей стадии находятся межправсоглашения о создании двух крупных энергоблоков в Узбекистане. Это большая работа, правительство нас в этом поддерживает", — сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Он отметил, что еще ряд стран могут стать партнерами России и странами-новичками в атомной энергетике. Как сообщил Лихачев, накануне он вернулся из Саудовской Аравии, где участвовал в переговорах с минэнергетики этой страны. «Мы видим большой потенциал сотрудничества с этой страной в области не только крупных наших традиционных предложений крупных блоков, но и вариантов средней и малой мощности», — добавил глава «Росатома».