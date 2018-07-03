Комаров: большая честь быть «кленовым листом Торонто», никогда этого не забуду

Финский нападающий Леонид Комаров , заключивший четырёхлетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», попрощался с «Торонто Мейпл Лифс», за который выступал с 2014 года.

«Хочу выразить огромную благодарность всем в Торонто — моим партнёрам, руководству и сотрудникам, и, конечно, болельщикам — за такое большое количество сезонов в «Лифс». Это огромная честь быть «кленовым листом Торонто». Я никогда этого не забуду. Также я рад присоединиться к «Нью-Йорк Айлендерс» и с нетерпением жду всего, что ожидает меня впереди», — написал Комаров на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию можно на странице Комарова в сети «Инстаграм».