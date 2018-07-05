Депутат Саратовской гордумы помог избирателям с лечением

Николай Островский провел прием саратовцев по вопросам здравоохранения. В ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии» люди пришли со своей болью в прямом смысле слова.

Так, за помощью к народному избраннику обратилась пенсионерка Саратова . Женщина попросила содействие в вопросе госпитализации. После беседы с Островским пенсионерка получила направление на обследование и лечение в ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн».

Оказать содействие в оформлении инвалидности сыну к депутату обратилась мама 8-летнего мальчика. Необходима была консультация по вопросу сбора пакета документов для медицинского освидетельствования ребенка. Депутат Островский дал свои рекомендации избирательнице и всем, кто обратился в день приема к нему за помощь.