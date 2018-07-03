Путин оценил планы реконструкции ивановских городов

«В отношении одной из семей люди задавали вопрос: четверо детей, и они не смогли попасть в программу льготного кредитования. Знаю, что вы этим занимались», — обратился он к Воскресенскому.

В настоящее время постановление правительства действует так, что если рождается третий ребенок, можно получить льготную ставку 6%, если четвертый — нельзя. Президент на «Прямой линии» поручил ситуацию исправить. Но и в целом ставка у семьи Дмитрия Верховского оказалась очень высокая — 15%.

"Поэтому оперативно связались с институтами развития, и для семьи Дмитрия, и не только для него, создали специальную программу, — ответил в свою очередь врио главы области. — Вместе с дом.рф теперь может любая семья у нас в регионе прийти в уполномоченный банк, который с дом.рф работает, и при определенных условиях получить ставку гораздо ниже. Например, семья Дмитрия договорилась о перекредитовании под 8,75%. У нас люди живут все-таки небогато и считают каждую копейку, поэтому пока будет приниматься постановление правительства, даже эти недели и месяцы, семья Дмитрия и другие семьи, которые обратятся, будут платить гораздо меньше".

Говоря в целом о проблемах в регионе, докладчик упомянул низкие зарплаты, около 23 тысяч рублей, плохие дороги и качество здравоохранения. В этом году область выделяет рекордные средства на обновление оборудования и ремонт больниц и поликлиник, рассказал он и поблагодарил за решение по реструктуризации бюджетных кредитов и по замещению бюджетными кредитами коммерческих. «Мы посчитали, что до 2024 года ваше решение позволило нам сэкономить 3 миллиарда рублей, и мы все эти деньги как раз и запланировали. Направляем их на решение острых социальных проблем, — заверил Воскресенский. — Тем не менее, всех проблем без поддержки не решить. Я подготовил к вам обращение. У нас катастрофически не хватает медицинского транспорта — это, прежде всего, машины скорой помощи, УАЗы, которые для села важны. Кстати говоря, не хватает и школьных автобусов. Просим дать поручение правительству нам здесь помочь».

Транспортная доступность крайне важна для области. Раньше был лишь ночной поезд, не очень удобный, «и многие инвесторы, откровенно говоря, нос воротили», сказал Воскресенский, после чего поблагодарил РЖД : весной было запущено несколько скоростных поездов, и первые инвесторы уже приехали. Рассказал он и об успехах в сельском хозяйстве: «У нас уже подтвержден портфель инвестиций на этот год — около 3 миллиардов рублей. Это примерно в 30 раз больше, чем в прошлом году». Кроме того, будет возведен очень крупный животноводческий комплекс, несколько комплексов по молокопереработке и другие проекты. «В этом году восстанавливаем льноводство», — добавил он.

Воскресенский поблагодарил правительство за решение о создании территории опережающего развития на севере, в Наволоках, а также рассказал про уникальный вокзал в Иваново. «Говорят, что Сталин всерьез рассматривал возможность, из-за того, что Иваново — родина первых Советов, переноса туда столицы РСФСР. Построили вокзал больше 10 тысяч квадратных метров, — заметил он. — И вот теперь есть проект с РЖД: будет не только вокзал, но и часть комфортной городской среды: галерея искусств и т.д».

Также Воскресенский рассказал о вложениях в важное для русской истории и культуры место — город Палех и показал, как будет выглядеть город. «Вообще, мы считаем, что развитие малых городов в нашей области — это особый приоритет, отдельный, — сказал он. — Важно связать Иваново с Нижним Новгородом качественной дорогой».