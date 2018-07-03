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Фонд библиотеки на Кубанской пополнился книжными новинками
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Фонд библиотеки на Кубанской пополнился книжными новинками 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Новые книги стали доступны читателям в библиотеке №105, которая расположена на улице Кубанской в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Среди новых книг, которые появились в нашей библиотеке, — «Авиатор» Евгения Водолазкина и «Снеговик» Ю Несбе. По сюжету первой книги главный герой — человек, очнувшийся однажды на больничной койке и понявший, что не знает ни своего имени, ни кто он такой, ни где находится. В надежде восстановить историю своей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания. Вторая же книга является захватывающим детективом, который повествует о серийном убийце по прозвищу Снеговик, — добавил представитель библиотеки.
Напомним, что библиотека №105 расположена по адресу улица Кубанская, 16/2. (мю)
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