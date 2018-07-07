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Уимблдон. Дарья Касаткина вышла в четвертый круг
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Уимблдон. Дарья Касаткина вышла в четвертый круг 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На третьем в сезоне турнире теннисного «Большого шлема» — английском Уимблдоне, — в субботу, 7 июля, завершаются матчи третьего круга. Первой из россиян на корты вышла Дарья Касаткина, которая уверенно победила австралийку Эшли Барти.
Это была встреча двух «сеяных» теннисисток: у нашей спортсменки 14-й номер «посева», а у Барти — 17-й. Все это предполагало упорную борьбу, но таковой был отмечен только первый сет, выигранный Касаткиной со счетом 7:5. Во второй партии Барти не доставила Дарье проблем, проиграв 3:6.
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