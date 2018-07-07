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Симон вышел в 4-й круг Уимблдона, обыграв Эбдена
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Симон вышел в 4-й круг Уимблдона, обыграв Эбдена 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Французский теннисист Жиль Симон вышел в четвёртый круг Уимблдонского турнира. Во встрече третьего круга соревнований Симон в четырёх сетах обыграл австралийца Мэттью Эбдена со счётом 6:1 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:2). Матч продолжался 2 часа 51 минуту. Симон 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Эбдена 15 эйсов, 12 ошибок на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 8 возможных.
Соперником Симона в матче за выход в четвертьфинал Уимблдона станет пятая ракетка соревнований аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.
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