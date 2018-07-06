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Россиянка Макарова вышла в четвертый круг Уимблдонского теннисного турнира
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Россиянка Макарова вышла в четвертый круг Уимблдонского теннисного турнира 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова обыграла чешку Луцию Шафаржову в третьем круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), проходящего на травяных кортах в Лондоне.
Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:1 в пользу 30-летней россиянки. Соперницы в шестой раз сыграли друг с другом: на счету россиянки теперь две победы, четыре раза успех праздновала Шафаржова.
В матче второго круга Макарова обыграла датчанку Каролин Возняцки, которая занимает вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В четвертом круге российская теннисистка встретится с победительницей пары Катерина Синякова (Чехия) — Камила Джорджи (Италия). Лучшим результатом Макаровой на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2014 году.
Уимблдон завершится 15 июля.
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