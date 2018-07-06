Россиянка Макарова вышла в четвертый круг Уимблдонского теннисного турнира

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:1 в пользу 30-летней россиянки. Соперницы в шестой раз сыграли друг с другом: на счету россиянки теперь две победы, четыре раза успех праздновала Шафаржова.

В матче второго круга Макарова обыграла датчанку Каролин Возняцки , которая занимает вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В четвертом круге российская теннисистка встретится с победительницей пары Катерина Синякова ( Чехия ) — Камила Джорджи Италия ). Лучшим результатом Макаровой на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2014 году.

Уимблдон завершится 15 июля.