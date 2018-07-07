Первая ракетка мира не смогла пробиться в 1/8 финала Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона, сообщает ТАСС Во встрече третьего раунда первая ракетка мира потерпела поражение от представительницы Тайваня Се Шувэй со счетом 6:3, 4:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут. В следующем круге Се Шувэй встретится со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой. Ранее россиянка Виталия Дьяченко не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона. Теннис. Уимблдон — 2018. 3-й круг Симона Халеп ( Румыния ) — Се Шувэй (Тайвань) — 6:3, 4:6, 5:7