Медведев в пяти сетах проиграл Маннарино в третьем круге Уимблдона

Теннисисты провели на корте 3 часа 10 минут. Маннарино выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 9 брейк-пойнтов из 14. На счету Медведева 12 эйсов, 4 ошибки на подаче и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.