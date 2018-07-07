Макарова, Родина, Уильямс, Медведев, Федерер — в событиях дня на Уимблдоне

Медведев отыгрался с 0-2 по сетам, но уступил Маннарино в пятой партии, Родина сенсационно победила Кис, Макарова справилась с Шафаржовой.

Евгения Родина спустя десять лет улучшила свой рекорд на турнирах «Большого шлема», впервые в карьере преодолев барьер третьего раунда — она сенсационно победила Мэдисон Кис, действующую финалистку USOpen. Екатерина Макарова проиграла в паре с Верой Звонарёвой и лишилась шансов остаться на первой строчке, но вышла в 1/8 финала в одиночном разряде. Даниил Медведев отыгрался с 0-2 по партиям у Адриана Маннарино, однако в пятом сете не смог дожать соперника. Из двух сестёр Уильямс в турнире осталась одна — прошлогодняя финалистка, Винус, потерпела поражение.

Родина впервые вошла в число 16 лучших на «Шлеме»

Чудесный Уимблдон Евгении Родиной продолжается. Уверенно пройдя квалификацию, Евгения затем выиграла два матча основной сетки — оба в трёх сетах. Победа во втором раунде над Сораной Кырстей уже стала достаточно громкой и неожиданной, но на этом Евгения не остановилась. Кстати, она лишь второй раз в карьере добралась до третьего круга на турнире «Большого шлема» — предыдущий был тоже на Уимблдоне, но десять лет назад. Тогда Родина проиграла Анне Чакветадзе , а на этот раз сенсационно победила Мэдисон Кис, которая в прошлом году была финалисткой US Open, а месяц назад дошла до полуфинала на « Ролан Гаррос ».

Поединок получился очень «качельным» — Евгения в какой-то момент взяла 9 геймов подряд, с 2:5 на 7:5 и 4:0. Следом она упустила 4 брейк-пойнта на 5:0, и соперница воспряла духом. Дело дошло до решающей партии, в которой, однако, Родина всё время была чуть впереди и довела в итоге дело до конца — 7:5, 5:7, 6:4. Благодаря этому результату Евгения в лайв-рейтинге добралась до 83-й строчки и близка к своей лучшей позиции — 74-му месту.

Одну Уильямс пишем, одну вычёркиваем

Серена Уильямс, не проигрывавшая на Уимблдоне с 2014 года (в прошлом сезоне она пропустила турнир, поскольку была на поздних сроках беременности), пробилась в 1/8 финала, в двух партиях победив Кристину Младенович — 7:5, 7:6 (7:2). В первой партии Младенович вела со счётом 5:2, но не подала на сет. Кстати, с учётом Уимблдона-2016 Серена выиграла на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба уже 18 сетов подряд. Следующей соперницей Уильямс-младшей станет Родина.

А Винус, год назад проведшая свой лучший сезон в туре за долгое время и сыгравшая в двух финалах турниров «Большого шлема», в том числе и на Уимблдоне, потерпела поражение от Кики Бертенс (2:6, 7:6 (7:5), 6:8). Теперь Винус выпадет из топ-10 и будет в лучшем случае 14-й ракеткой мира. Кстати, для Бертенс это первая победа над соперницей из первой десятки на быстром покрытии (то есть не на грунте).

Макаровой не удалось преуспеть на двух фронтах

Екатерина Макарова, год назад завоевавшая на Уимблдоне титул в паре с Еленой Весниной , а в этом сезоне ставшая первой ракеткой мира в паре (опять-таки вместе с Еленой), не смогла защитить прошлогодний результат. При этом Веснина пропускает весь травяной сезон из-за травмы, и защищать титул Макаровой пришлось с другой россиянкой — Верой Звонарёвой. На траве Вера играть любит, но всё-таки пока, вернувшись в тур после родов, она далека от своих лучших результатов. Россиянки дошли до второго круга, где уступили Элисе Мертенс и Деми Схурс, которые наигрывали свою пару на протяжении всех трёх недель травяных турниров перед Уимблдоном. В результате Екатерина потеряла даже теоретические шансы остаться первой ракеткой мира после завершения этого турнира — лидером теперь будет либо Тимя Бабош, либо Латиша Чжань, а Макарова вместе с Весниной опустится в лучшем случае на третью строчку.

Зато в одиночном разряде Екатерина вышла в четвёртый круг, обыграв после победы над второй ракеткой мира, Каролиной Возняцки Люси Шафаржову — 4:6, 6:4, 6:1. За повторение своего лучшего результата на Уимблдоне в одиночном разряде, четвертьфинала четырёхлетней давности, Макарова поспорит с итальянкой Камилой Джорджи . Кстати, в лайв-рейтинге Екатерина поднялась на 30-ю строчку — в зону посева на «Шлемах».

Полсотни ударов навылет помогли Гёргес выиграть марафон

Юлия Гёргес , завоевавшая за последние 52 недели три одиночных титула (больше, чем за всю карьеру до этого) и дебютировавшая в топ-10, впервые пробилась в 1/8 финала на Уимблдоне. Для этого ей пришлось сломить сопротивление Барборы Стрыцовой. В концовке поединка Юлия дважды неудачно выходила подавать на матч после двух сделанных подряд брейков, но с третьей попытки всё-таки подтвердила брейк, взяв подачу с 0:30 — 7:6 (7:3), 3:6, 10:8. За матч немка выполнила 50 ударов навылет.

Плишкова едва не вылетела сразу после победы над Азаренко

Каролина Плишкова, которая раньше никогда не выходила даже в третий круг Уимблдона, была в шаге от проигрыша Михаэле Бузэрнеску, уступая ей со счётом 3:6, 1:4. Однако чешке удалось перевернуть ход матча, взять вторую партию на тай-брейке, а в третьей разгромить соперницу — 6:1. Двумя днями ранее, напомним, Плишкова уверенно победила Викторию Азаренко. А Бузэрнеску продолжает удивлять — ещё год назад о ней практически никто не знал, а сейчас она уже попадает в число сеяных на турнирах «Большого шлема» и играет на уровне, на котором представляет опасность почти для любой соперницы.

Александр Зверев накануне оказался в неприятной ситуации, проиграв вторую и третью партии Тейлору Фритцу — причём тай-брейк третьего сета он отдал под ноль. Сложно сказать, в каком настроении оба начали бы четвёртую партию сразу после такого разгрома, но матч был отложен из-за темноты. В пятницу Зверев вышел с совсем другим настроем и за два оставшихся сета отдал сопернику всего три гейма (6:4, 5:7, 6:7 (0:7), 6:1, 6:2). Но, соответственно, уже в субботу ему играть следующий матч, с Эрнестом Гулбисом . Месяц назад на «РоланГаррос» Александр взял три пятисетовых матча подряд, причём в каждом уступал со счётом 1-2 по партиям, после чего сил на четвертьфинал у него не осталось. Кстати, до Открытого чемпионата Франции у Зверева была отрицательная статистика пятисетовых матчей (4-5).

Медведев не смог завершить камбэк

А Даниил Медведев в пятом сете, увы, потерпел поражение. На протяжении двух сетов Адриан Маннарино его переигрывал, но в третьей партии Даниил прибавил в силе ударов и сумел перехватить инициативу. В упорной борьбе Медведев сравнял счёт по сетам, быстро повёл с брейком в решающей партии, однако в концовке Даниила подвели ошибки, и Адриан оказался сильнее — 6:4, 6:3, 4:6, 5:7, 6:3. Француз, кстати, вообще является неудобным соперником Медведева — он победил в третий раз за три встречи.

Кто идёт по сетке без проблем, так это действующий чемпион, Роджер Федерер. Швейцарец в прошлом году впервые в карьере победил на Уимблдоне, не отдав соперникам ни сета, и на этот раз пока что идёт так же. Всего в его активе 30 выигранных партий подряд, и если он одержит ещё две победы в двух сетах, то превзойдёт собственный рекорд. А пока он победил Ян-Леннарда Штруффа (6:3, 7:5, 6:2), не дав ему заработать ни одного брейк-пойнта, и дальше сыграет с Маннарино.

Гроза авторитетов на Уимблдоне потерпел поражение

Сэм Куэрри , год назад дошедший на Уимблдоне до полуфинала и выбивший по пути в том числе Энди Маррея, а в 2016-м победивший здесь Новака Джоковича , который тогда являлся действующим чемпионом на всех четырёх «Шлемах», на этот раз потерпел раннее поражение. Куэрри не справился с травматичным Гаэлем Монфисом , для которого трава никогда не была любимым покрытием. Если на грунте и харде француз был в полуфиналах турниров «Большого шлема», то на траве дальше третьего круга не добирался. У Сэма неважно работала подача — 62% попадания первой, да и 22 эйса за четыре сета на быстром покрытии для него показатель не очень большой. В первом сете свои геймы он держал, а затем Гаэль перехватил инициативу и контролировал ход игры — 5:7, 6:4, 6:4, 6:2.