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Клейстерс вернулась на Уимблдон в качестве тренера
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Клейстерс вернулась на Уимблдон в качестве тренера 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратная полуфиналистка Уимблдона бельгийка Ким Клейстерс вошла в команду румынской теннисистки Сораны Кырсти. 51-я ракетка мира объявила о начале сотрудничества с Клейстерс после своей стартовой победы на травяном мэйджоре над словачкой Магдаленой Рыбариковой.
«Я очень взволнована, потому что Ким всегда была моим кумиром. Безумно рада, что смогу поработать с ней. Каждый её совет, каждое одобрение и сам факт того, что она будет рядом со мной, очень много значат для меня», — цитирует Кырстю Treizecizero.
По условиям контракта Сорана будет работать с Клейстерс в определённые периоды сезона. Что касается повседневных тренировок, то их она будет проводить с командой, в которую будет входить бывший тренер Ким Карл Маес.
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