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Семьи новгородских дорожных полицейских поддерживают российских футболистов на Мундиале
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Семьи новгородских дорожных полицейских поддерживают российских футболистов на Мундиале 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Лианозово
В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники новгородской Госавтоинспекции поддержали акцию «Наша семья, наш футбол». Семьи дорожных полицейских выступают за здоровый образ жизни и в свободное время занимаются спортом.
Заместитель начальника отдела Управления ГИБДД УМВД по Новгородской области Алексей Сергеев с юности занимается тяжелой атлетикой, участвует в соревнованиях и является преданным болельщиком одного из российских футбольных клубов.
Примеру отца последовал и 7-летний Григорий. Семья Сергеевых посещает матчи, имеет богатую коллекцию футбольной атрибутики и не пропускает ни одной трансляции матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. «Я стал футбольным болельщиком во время обучения в Санкт-Петербурге, присутствовал практически на всех матчах любимой команды. Сын с самого детства разделяет увлечение спортом. Мы верим в успех сборной России на Мундиале и будем поддерживать наших игроков в матче за выход в полуфинал», — поделился Алексей Сергеев.
Спортом увлекается и вся семья заместителя начальника ЦАФАП ОБДД ГИБДД УМВД России по Новгородской области Романа Кулакова. Роман с супругой и двумя детьми, 10-летней Екатериной и 7-летним Арсением, посещают футбольные матчи, а также болеют за любимые команды в качестве телезрителей. Глава семьи в свободное от службы время играет в футбол, а дети с раннего возраста занимаются в спортивных секциях. Роман гордится успехами детей и поощряет их спортивные увлечения.
#ФУТБОЛЬНАЯСЕМЬЯ #FOOTBALLPOLICE
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