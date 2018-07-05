Семьи новгородских дорожных полицейских поддерживают российских футболистов на Мундиале

В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники новгородской Госавтоинспекции поддержали акцию «Наша семья, наш футбол». Семьи дорожных полицейских выступают за здоровый образ жизни и в свободное время занимаются спортом.

Заместитель начальника отдела Управления ГИБДД УМВД по Новгородской области Алексей Сергеев с юности занимается тяжелой атлетикой, участвует в соревнованиях и является преданным болельщиком одного из российских футбольных клубов.

Примеру отца последовал и 7-летний Григорий. Семья Сергеевых посещает матчи, имеет богатую коллекцию футбольной атрибутики и не пропускает ни одной трансляции матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. «Я стал футбольным болельщиком во время обучения в Санкт-Петербурге , присутствовал практически на всех матчах любимой команды. Сын с самого детства разделяет увлечение спортом. Мы верим в успех сборной России на Мундиале и будем поддерживать наших игроков в матче за выход в полуфинал», — поделился Алексей Сергеев.

Спортом увлекается и вся семья заместителя начальника ЦАФАП ОБДД ГИБДД УМВД России по Новгородской области Романа Кулакова. Роман с супругой и двумя детьми, 10-летней Екатериной и 7-летним Арсением, посещают футбольные матчи, а также болеют за любимые команды в качестве телезрителей. Глава семьи в свободное от службы время играет в футбол, а дети с раннего возраста занимаются в спортивных секциях. Роман гордится успехами детей и поощряет их спортивные увлечения.

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