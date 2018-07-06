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Новгородские следователи присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»
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Новгородские следователи присоединились к акции «Наша семья, наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Лианозово
В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности новгородские сотрудники полиции активно участвуют в акции «Наша семья, наш футбол».
Как выяснилось, среди стражей порядка немало семей, увлечённых игрой миллионов. При этом в рядах болельщиков и представительницы прекрасного пола.
Олеся и Антон Дзубан служат в следственных подразделениях Управления МВД России по Новгородской области. Как уверяют сами супруги, у них очень много общего, в том числе и любовь к спорту — оба страстные болельщики. Если есть свободное время, то они обязательно идут на стадион, чтобы поддержать новгородскую команду «Электрон». При этом Антон и сам с удовольствием меняет статус болельщика на игрока, участвуя в товарищеских матчах по мини-футболу вместе со своими друзьями.
Сейчас, когда наша страна принимает чемпионат мира по футболу FIFA 2018, Олеся и Антон вместе с миллионами поклонников этого вида спорта болеют за сборную России и верят, что наша команда обязательно станет чемпионом турнира.
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