Урок добра и любви «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» состоится в Сормовском районе

Урок добра и любви «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» состоится 4 июля в Сормовском районе, сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Акция приурочена к Дню семьи, любви и верности. Она подготовлена сотрудниками библиотек Сормовского района. Для гостей прозвучат стихи, все желающие смогут погадать на бумажной ромашке, поучаствовать в конкурсе «Семейные узы». Юные сормовичи продемонстрируют свои таланты в конкурсе детских рисунков.

Мероприятие состоится напротив библиотеки им. 1 Мая (бульвар Юбилейный, д.5). Начало в 11:00.