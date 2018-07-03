В социальных сетях обсуждают новый облик библиотеки № 95

Напомним, что в рамках проекта «Точки роста» библиотека недавно открылась в обновленном виде: она стала «Библиотекой дизайна» и это проект даже был представлен на биеннале в Венеции

Свое мнение об обновленной библиотеке высказала депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Кира Змиева в своём аккаунте в социальной сети «фейсбук». Недавно она посетила эту библиотеку впервые после ее реорганизации.

«Всем советую посетить районную библиотеку на Полимерной улице, которую недавно переоборудовали в современный дизайнерский медиацентр. Теперь здесь вместо привычных ковров, цветочных вазонов, занавесок, полумрака и загромождённых помещений появились большие светлые пространства и открытые витринные окна, много рабочих зон разного назначения, а также выставка дизайнерских предметов интерьера от лучших российских авторов. Здесь можно не только полистать понравившееся издание, но и воспользоваться компьютером и Интернетом, поиграть с детьми и, самое главное, в новом пространстве теперь можно с интересом провести время: послушать лекцию какого-нибудь учёного или попасть на интересный творческий вечер. Библиотека максимально открыта по отношению к городу — там нет занавесок, и каждый, кто проходит мимо, видит, что там происходит. В общем, советую заглянуть», — высказала свои впечатления Кира Змиева.

Конечно, у этой точки зрения нашлись оппоненты. Правда, как это нередко бывает, оппонировали пользователи не реальным фактам, а своему о них представлению. Один из пользователей соцсети посчитал, что в обновленной библиотеке нет книг, еще одно мнения состояло в том, что теперь нельзя будет пользоваться интернетом в читальном зале.

Между тем заведующая библиотекой № 95 Людмила Новикова сообщила в ответ на критику читателей, что все функции читального зала сохранились, лишь прибавились новые программы по дизайну. А собственное мнение о том, как изменилась родная библиотека, можно составить, просто побывав там.

Адрес библиотеки № 95: улица Полимерная, дом 7.

Фото — из соцсетей (аккаунт Киры Змиевой).