4 плюса грудного вскармливания

Новоиспеченные матери часто задумываются над вопросом, стоит ли самостоятельно кормить ребенка или предпочесть искусственное вскармливание. Последнее позволяет женщине сохранить более эстетичные очертания грудных желез и не ощущать себя «фабрикой» по производству молока.

Но педиатры утверждают, что лактация благоприятна не только для новорожденного, но и для самой женщины. К тому же выкормленный грудным молоком ребенок имеет больше шансов, чем «искусственник», вырасти здоровым.

Правильный прикус

Стоматологи в один голос заверяют, что грудное вскармливание формирует у детей более правильный прикус. Сам процесс сосания благоприятно воздействует на развитие мышц лица и челюсти. У детей, выкормленных материнским молоком, реже возникают проблемы с прикусом, формированием красивого зубного ряда и даже дыханием. «Искусственники» во взрослом возрасте гораздо чаще обращаются к ортодонтам для исправления всевозможных дефектов.

Развитие мозга

Материнское молоко содержит такой важный ингредиент, как докозагексаеновая кислота (ДГК). Это одна из важнейших незаменимых Омега-3 кислот, которые участвуют в формировании и поддержании активной жизнедеятельности клеток мозга. Ни одно искусственное питание даже от самых авторитетных производителей не содержит этого элемента. А ведь ДГК способствует более быстрому развитию ребенка, более высокому уровню его интеллекта, а также снижает риск возникновения рассеянного склероза и других дегенеративных заболеваний головного мозга в старости.

Формирование пищевых привычек

Дети, которых матери кормят грудью, едят медленнее и дольше «искусственников», но насыщаются лучше. В женском молоке присутствует гормон холецистокинин, сообщающий мозгу младенца о насыщении. Такой «долгоиграющий» и тщательно отрегулированный природой процесс питания закладывает правильные пищевые привычки. Выкормленные материнским молоком дети меньше переедают, уже будучи взрослыми. Они гораздо реже страдают от ожирения и сопутствующих ему заболеваний.

Острота зрения

Материнское молоко обогащено всеми необходимыми для формирования нового организма компонентами. Содержащиеся в нем витамины, минералы и особенно жирные Омега-кислоты помогают организму новорожденного правильно строить клетки. Для недоношенных младенцев это имеет решающее значение. У детей, выращенных на натуральном материнском молоке, лучше развито зрение. Та самая жирная кислота ДГК участвует в построении сетчатки глаза, что помогает обеспечить ребенку в будущем более острое зрение. Так что матерям, мечтающим вырастить по-настоящему здоровое и жизнеспособное потомство, стоит серьезно задуматься о грудном вскармливании.

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