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4 плюса грудного вскармливания
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4 плюса грудного вскармливания 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Новоиспеченные матери часто задумываются над вопросом, стоит ли самостоятельно кормить ребенка или предпочесть искусственное вскармливание. Последнее позволяет женщине сохранить более эстетичные очертания грудных желез и не ощущать себя «фабрикой» по производству молока.
Но педиатры утверждают, что лактация благоприятна не только для новорожденного, но и для самой женщины. К тому же выкормленный грудным молоком ребенок имеет больше шансов, чем «искусственник», вырасти здоровым.
Правильный прикус
Стоматологи в один голос заверяют, что грудное вскармливание формирует у детей более правильный прикус. Сам процесс сосания благоприятно воздействует на развитие мышц лица и челюсти. У детей, выкормленных материнским молоком, реже возникают проблемы с прикусом, формированием красивого зубного ряда и даже дыханием. «Искусственники» во взрослом возрасте гораздо чаще обращаются к ортодонтам для исправления всевозможных дефектов.
Развитие мозга
Материнское молоко содержит такой важный ингредиент, как докозагексаеновая кислота (ДГК). Это одна из важнейших незаменимых Омега-3 кислот, которые участвуют в формировании и поддержании активной жизнедеятельности клеток мозга. Ни одно искусственное питание даже от самых авторитетных производителей не содержит этого элемента. А ведь ДГК способствует более быстрому развитию ребенка, более высокому уровню его интеллекта, а также снижает риск возникновения рассеянного склероза и других дегенеративных заболеваний головного мозга в старости.
Формирование пищевых привычек
Дети, которых матери кормят грудью, едят медленнее и дольше «искусственников», но насыщаются лучше. В женском молоке присутствует гормон холецистокинин, сообщающий мозгу младенца о насыщении. Такой «долгоиграющий» и тщательно отрегулированный природой процесс питания закладывает правильные пищевые привычки. Выкормленные материнским молоком дети меньше переедают, уже будучи взрослыми. Они гораздо реже страдают от ожирения и сопутствующих ему заболеваний.
Острота зрения
Материнское молоко обогащено всеми необходимыми для формирования нового организма компонентами. Содержащиеся в нем витамины, минералы и особенно жирные Омега-кислоты помогают организму новорожденного правильно строить клетки. Для недоношенных младенцев это имеет решающее значение. У детей, выращенных на натуральном материнском молоке, лучше развито зрение. Та самая жирная кислота ДГК участвует в построении сетчатки глаза, что помогает обеспечить ребенку в будущем более острое зрение. Так что матерям, мечтающим вырастить по-настоящему здоровое и жизнеспособное потомство, стоит серьезно задуматься о грудном вскармливании.
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