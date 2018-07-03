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Медведев подчеркнул важность работы правительств России и Беларуси
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Медведев подчеркнул важность работы правительств России и Беларуси 

Российская Газета 3 июля 2018
Фото: Российская Газета
России и Беларуси важно продолжать активную работу по линии правительств для развития интеграционного взаимодействия, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Глава российского правительства по случаю Дня независимости соседнего государства направил поздравительную телеграмму своему коллеге Андрею Кобякову. «Россию и Беларусь связывают братские, партнерские и союзнические отношения», — говорится в ней. Премьер отметил поступательное укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, инфраструктуре и других областях, развитие интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.
"Важно продолжить активную работу по правительственной линии в целях подготовки эффективных решений по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", — подчеркнул Дмитрий Медведев.
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