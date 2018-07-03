Демографическая катастрофа региона

Фото с ресурса economy.cap.ru В преддверии большого праздника — Дня семьи, любви и верности, региональный Росстат обнародовал статистику рождаемости во Владимирской области . Отметив тот факт, что в 2018 году в России начинается Десятилетие детства. «Это будет время повышенного внимания общества к проблемам семьи и детства».

Итак, к статистике. В период с 2003 по 2015 годы почти на четверть выросло число родившихся на 1000 человек населения области (коэффициент рождаемости) — с 9,3 до 11,6. Но с 2016 он резко начал падать сначала до 11,2, а в прошлом году составил всего лишь 9,7. Прогнозы на этот год у экспертов тоже неутешительные — в 1 квартале 2018 года коэффициент рождаемости достиг значения 2003 года. Есть над чем задуматься.

По словам регионального Росстата, спад рождаемости в минувшем году наблюдался во всех регионах ЦФО, но наиболее выраженным он оказался именно во Владимирской области. Недалеко ушли соседние регионы — Костромская, Рязанская, Ярославская и Курская области. Число родившихся мальчиков и девочек за 2017 год в 33 регионе составляет лишь 3,3% от всех родившихся в ЦФО.

А если бы не стимулирование рождаемости и программа «материнский капитал», то количество рождённых во Владимирской области (и всех регионах ЦФО) снизилось бы ещё больше. Росстат сообщает, что за прошлый год на материнский капитал в 33 регионе выделили сумму в 2,8 млрд рублей. Его размер увеличился за 10 лет (когда стартовала программа поддержки) в 1,8 раза.

Ещё немного статистики:

— На 1 января 2018г. в области проживало 252,4 тысячи детей в возрасте от 0-17 лет, из них 129,6 тысячи мальчиков и 122,8 тысячи девочек;

— Около 80% детей и подростков составляют городское население;

—В 2017 году во Владимирской области каждый пятый ребёнок родился у женщины, не состоящей в зарегистрированном браке;

— На конец 2017 ежемесячные пособия в 33 регионе получали 100,3 тыс. детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет из числа малообеспеченных семей;

— Число семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, составило 43,8 тысячи, или 7,4% к числу домохозяйств области;

— 337,5 тысяч человек получали льготы по оплате жилья и коммуналки;

— За два последних года появилось 300 ученических мест в общеобразовательных организациях;

— Программами спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях охвачено 4,5 тысячи детей в возрасте 6-15 лет;

— За лето 2017г. в детских оздоровительных лагерях отдохнуло 46,7, тыс. детей, а в санаторно-курортных организациях и организациях отдыха — 4,5 тысячи детей.