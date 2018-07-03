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Дмитрий Медведев ввёл особый правовой режим в городах Ярославской области
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Дмитрий Медведев ввёл особый правовой режим в городах Ярославской области 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев уже давно занимается развитием моногородов
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Ростове Великом территории опережающего социально-экономического развития.
Согласно документу, подписанному Медведевым, на этой территории установливаются виды экономической деятельности, при которых здесь теперь действует особый правовой режим предпринимательской деятельности. То есть для инвесторов будут введены специальные льготы по уплате налога на имущество и прибыль, а также сниженные взносы во внебюджетные фонды.
— Резиденты территории опережающего социально-экономического развития получают значительные льготы и преимущества, а значит, бизнес охотнее инвестирует в экономику городов, появляются новые производства и рабочие места, — уточнил Дмитрий Медведев.
Это уже третий моногород Ярославской области, получивший такой статус. Ранее такой же режим был введён в Тутаеве и Гаврилов-Яме.
— Мы последовательно реализуем программу развития моногородов региона, — отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Это один из эффективных инструментов диверсификации экономики этих территорий, а значит — залог сохранения малых поселений.
Власти сказали, что уже ведут переговоры по 14 предварительным соглашениям с потенциальными резидентами этих городов. Те якобы намерены вложить восемь миллиардов рублей в развитие своего бизнеса в этих городах. Это, кстати, поможет и частично решить проблему безработицы. Если всё сложится, то тут появится 1400 новых рабочих мест.
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