В Россию возвращается один из крупнейших магазинов электроники 

Отличная новость для российских любителей дешевых гаджетов из Китая: к нам возвращается один из крупнейших в мире и самый большой в Поднебесной онлайн-магазин электроники JD.com. На сегодняшний день этот главный конкурент AliExpress насчитывает свыше 300 млн активных пользователей и управляет 486 складами.
Напомним, JD.com свернула активную деятельность в нашей стране в 2016 году из-за далеко не лучших объемов продаж. Однако на этот раз компания будет действовать не в одиночку, а в сотрудничестве с российскими партнерами. Первым из них станет компания Х5 Retail Group, управляющая магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». В ближайшем времени в них как раз и появятся постаматы для доставки покупок из JD.com.
Источник: Коммерсантъ
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