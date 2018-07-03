Ещё
В Россию возвращается один из крупнейших магазинов электроники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Россию возвращается один из крупнейших магазинов электроники 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Отличная новость для российских любителей дешевых гаджетов из Китая: к нам возвращается один из крупнейших в мире и самый большой в Поднебесной онлайн-магазин электроники JD.com. На сегодняшний день этот главный конкурент AliExpress насчитывает свыше 300 млн активных пользователей и управляет 486 складами.
Напомним, JD.com свернула активную деятельность в нашей стране в 2016 году из-за далеко не лучших объемов продаж. Однако на этот раз компания будет действовать не в одиночку, а в сотрудничестве с российскими партнерами. Первым из них станет компания Х5 Retail Group, управляющая магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». В ближайшем времени в них как раз и появятся постаматы для доставки покупок из JD.com.
Источник: Коммерсантъ
Фото: pexels.com  Читайте также: Из России уходит крупнейшая в Европе сеть магазинов бытовой техники и электроники
Фейковые магазины: как распознать поддельный онлайн-магазин?
Chip.ru: последние новости
Трудовые книжки с 2020 года станут электронными Как отключить надоедливые уведомления от приложений в Android Какие смартфоны Huawei обновятся до Android 8?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве оценили «четкий сигнал» Путина255
«Путин нанес удар по животу Европы — по Балканам»31
«Москва лежит в руинах, нам на это начхать!»539
Гражданский брак приравняют к законному57
Россиянам подготовили альтернативный интернет52
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Статьи
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:38
На Украине оценили решение Путина по воинским частям
Войска Армия
03:35
Интервенции Минфина лишат рубль нефтяной поддержки
Рынки Экономика
03:55
Названо имя убийцы Тупака Шакура
Шоу-бизнес
00:38
Россия испытала дальнобойную ракету для С-400
Оружие Армия
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
00:27
Украинцев «адово бомбануло» от поведения Земфиры
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение