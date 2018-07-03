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Д. Медведев утвердил ряд требований, необходимых для сбора биометрических данных граждан
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Д. Медведев утвердил ряд требований, необходимых для сбора биометрических данных граждан 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд документов о размещении сведений граждан в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации. Об этом сообщил сайт правительства.
«Утверждены требования к фиксации действий уполномоченных сотрудников при размещении в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации российского гражданина в этой системе, а также при размещении биометрических персональных данных гражданина в единой информационной системе персональных данных. Эти требования распространяются на уполномоченных сотрудников государственных органов, банков и других организаций, размещающих сведения в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации», — говорится в сообщении.
В правительстве отмечают, что реализация механизма фиксации действий необходима для обеспечения защиты прав российских граждан, безопасности и исключения рисков совершения мошеннических действий со стороны уполномоченных сотрудников. «Утверждены также состав размещаемых в единой биометрической системе сведений и форма согласия гражданина на обработку его персональных данных», — добавляется в тексте.
Документы подготовлены министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
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