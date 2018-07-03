Как получить материнский капитал: рекомендации для жителей Уфы

Материнский капитал — форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. В 2018 году сумма материнского капитала не была проиндексирована и составит 453 026 рублей. Программа была продлена до 2023 года.

Кому положен материнский капитал?

Для того чтобы получить материнский капитал, нужно соответствовать ряду критериев:

женщина, имеющая гражданство России , родившая (усыновившая) второго или последующих детей начиная с 1 января 2007 года;

мужчина, имеющий гражданство РФ, являющийся единственным усыновителем второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства России в случае прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки женщины, вследствие, например, смерти, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение материнского капитала, совершения в отношении ребенка (детей) умышленного преступления;

несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме обучения ребенок до достижения им 23-летнего возраста, при прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем).

Обязательно нужно помнить, что материнский капитал выдается лишь раз. Не поддавайтесь всеобщему заблуждению, что он выплачивается за каждого рожденного (усыновленного) ребенка начиная со второго. При рождении первого, третьего и последующих детей действуют другие меры материального стимулирования и выплачиваются иные пособия. Например, в Башкирии выплачивают пособия за рождение первенца. Размер пособия составляет 300 тысяч рублей.

Как оформить материнский капитал?

Занимается рассмотрением документов, поданных вместе с заявлением на материнский капитал, Пенсионный фонд. Пакет документов состоит из следующих пунктов:

паспорт;

СНИЛС;

свидетельства о рождении всех детей (для подтверждения факта их рождения и принадлежности к гражданству РФ младшего ребенка, в отношении которого оформляется сертификат);

решение суда об усыновлении (если в семье один или несколько детей были усыновлены, а заявитель является их усыновителем).

Подать бумаги необходимо в установленный законом срок, иначе заявитель потеряет право на поддержку со стороны государства. После сбора и подачи документов специалисты пенсионного фонда приступают к рассмотрению заявления в течение 10 дней. По завершению всех процедур заявителю присылают оповещение о решении. При принятии положительного решения заявителю вышлют документ с датой, когда необходимо подойти в Пенсионный фонд по месту проживания и получить сертификат. При отказе в выплате материнского капитала рассмотрение индивидуальной ситуации может занять несколько месяцев.

На что можно потратить материнский капитал?

Материнский капитал может быть потрачен на следующие цели:

Улучшение жилищных условий

приобретение жилого помещения;

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с привлечением строительной организации;

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации;

компенсация затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства;

уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечным;

уплата цены по договору участия в долевом строительстве;

платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.

Получение образования

оплата платных образовательных услуг по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию;

оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребёнком (детьми) в образовательной организации;

оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образовательной организацией на период обучения.

Социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов

Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

Пенсионные накопления матери

По общему правилу материнский капитал можно использовать после достижения ребенком возраста трех лет. Кроме случаев уплаты первоначального взноса, погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечным, а также социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвалида. На эти цели допускается расходование средств сразу после получения сертификата. Материнский капитал нельзя положить на депозит или потратить, например, на автомобиль или погашение текущих задолженностей по потребительским кредитам и коммунальным услугам. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями обналичивание государственных сертификатов запрещено законом.

Ситуация в Башкирии

В Башкирии за 10 лет реализации федеральной программы более 260 тысяч семей получили материнский капитал. Из них 138 074 семьи полностью использовали его средства. Самым популярным направлением использования средств материнского капитала в Республике Башкортостан остается улучшение жилищных условий, по этому направлению с заявлением обратились 192 439 человек, что составляет 96% от всех заявлений. Из них с заявлением на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам, включая ипотечные, на приобретение (строительство) жилого помещения обратилось 136 779 человек, на улучшение жилищных условий без привлечения кредитов 55 660.

Адреса отделений пенсионного фонда:

Управление ПФР в Демском районе Уфы

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450095, г Уфа, улица Левитана, д. 22/4 Управление ПФР в Калининском районе Уфы Адрес:

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