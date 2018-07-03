В Кемеровской области появится новая дорога 

В следующем году в Кемеровской области откроется участок автотрассы от Ленинска до Кемерово. Для этого правительство РФ выделяет дополнительные средства.
"1 млрд рублей мы выделяем из резервного фонда правительства, чтобы быстрее завершить строительство автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий — Кемерово. И уже в следующем году там можно будет запустить движение", — подчеркнул глава кабинета министров Дмитрий Медведев.
Новая дорога позволит повысить трудовую мобильность населения Кемеровской области, сократить продолжительность и себестоимость перевозок, увеличить их объем, улучшить экологическую обстановку в соответствующих населенных пунктах, будет способствовать развитию прилегающих территорий и городов Кемеровской области.