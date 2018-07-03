В Кемеровской области появится новая дорога

"1 млрд рублей мы выделяем из резервного фонда правительства, чтобы быстрее завершить строительство автодороги Новосибирск Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий — Кемерово. И уже в следующем году там можно будет запустить движение", — подчеркнул глава кабинета министров Дмитрий Медведев

Новая дорога позволит повысить трудовую мобильность населения Кемеровской области, сократить продолжительность и себестоимость перевозок, увеличить их объем, улучшить экологическую обстановку в соответствующих населенных пунктах, будет способствовать развитию прилегающих территорий и городов Кемеровской области.