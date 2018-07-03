Правительство выделило 1 млрд рублей на завершение строительства дороги в Кузбассе

Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Согласно распоряжению, средства выделяются из резервного фонда российского правительства для предоставления межбюджетных трансфертов Кемеровской области на завершение строительства автодороги Новосибирск Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий — Кемерово с 255 по 274 км.

«Принятое решение позволит ввести в 2019 году в эксплуатацию участок автодороги Ленинск-Кузнецкий — Кемерово», — отмечается в сообщении.