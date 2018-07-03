Правительство выделило 1 млрд рублей на завершение строительства дороги в Кузбассе 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на завершение строительства автодороги в Кемеровской области. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Согласно распоряжению, средства выделяются из резервного фонда российского правительства для предоставления межбюджетных трансфертов Кемеровской области на завершение строительства автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий — Кемерово с 255 по 274 км.
«Принятое решение позволит ввести в 2019 году в эксплуатацию участок автодороги Ленинск-Кузнецкий — Кемерово», — отмечается в сообщении.
Ранее «Дни.ру» сообщало, что в Москве планируют построить более 270 км дорог.