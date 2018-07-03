Многодетным семьям могут предложить деньги вместо земельного участка

Семь лет в России действует Федеральный закон, согласно которому семьи с тремя и более детьми имеют право на получение земельного участка от 6 до 15 соток. Большинство многодетных семей в Пермском крае уже получили свои земельные наделы, а вот в Перми этот вопрос решается с большим скрипом. В очереди на получение стоят более 7000 семей, а обеспечены участками не более 30%.

«Совет муниципальных образований Пермского края внес в краевое Законодательное собрание проект изменений в региональный закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям», — сообщает издание «Комммерсантъ». — Представители муниципалитетов предлагают ввести для таких семей альтернативную меру социальной поддержки — целевую денежную выплату на покупку земельного участка. Размер выплаты будет определяться представительными органами муниципалитетов».

Предположительно, вопрос будет рассматриваться краевым парламентом в августе.