Мэра Омска поздравили с днем рождения зажигательным номером

Для градоначальницы выступили воспитанники ледового дворца спорта имени Кожевникова — они продемонстрировали подготовку по спортивной аэробике. Во время объезда Ленинского округа мэра Омска Оксану Фадину поздравили с днем рождения — градоначальница отмечает его сегодня. Во дворце спорта имени Кожевникова ей вручили букет цветов.

Ребята, которые занимаются здесь спортивной аэробикой, прокричали мэру поздравление «С днем рождения», похлопали и решили показать номер аэробики.

Оксана Фадина растрогалась, видно было, что выступление детей ее порадовало. После номера она сфотографировалась с маленькими спортсменами и пожелала им побед на чемпионатах мира, а позже, когда спортивную аэробику включат в Олимпиаду — и там!