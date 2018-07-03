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Мэра Омска поздравили с днем рождения зажигательным номером
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Мэра Омска поздравили с днем рождения зажигательным номером 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Для градоначальницы выступили воспитанники ледового дворца спорта имени Кожевникова — они продемонстрировали подготовку по спортивной аэробике. Во время объезда Ленинского округа мэра Омска Оксану Фадину поздравили с днем рождения — градоначальница отмечает его сегодня. Во дворце спорта имени Кожевникова ей вручили букет цветов.
Ребята, которые занимаются здесь спортивной аэробикой, прокричали мэру поздравление «С днем рождения», похлопали и решили показать номер аэробики.
Оксана Фадина растрогалась, видно было, что выступление детей ее порадовало. После номера она сфотографировалась с маленькими спортсменами и пожелала им побед на чемпионатах мира, а позже, когда спортивную аэробику включат в Олимпиаду — и там!
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