Деньги дольщиков разрешат хранить только в надежных банках

В воскресенье сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, и в рабочий понедельник, без сомнений, по всей стране только и разговоров, что о победе над Испанией . Правительство — не исключение. Премьер-министр Дмитрий Медведев смотрел игру на стадионе, а после победы зашел в раздевалку, чтобы поздравить и поблагодарить команду Станислава Черчесова

И в понедельник традиционное совещание со своими заместителями Медведев начал с футбола, поздравив всех с победой. «Это результат работы и тренерского штаба, и, конечно, главного тренера. Результат того, как была выстроена тактика игры, действий наших игроков — слаженных прекрасно, действия команды», — считает он.

"Этим много занимались и раньше. Виталий Леонтьевич много этому сил отдал в определенный период", — добавил премьер, отметив вклад зампреда правительства Виталия Мутко . В предыдущем составе кабинета министров Мутко курировал спорт. «Чемпионат продолжается, будем болеть за нашу сборную», — призвал Дмитрий Медведев.

Возвращая совещание в рабочий режим, глава кабинета министров затронул тему жилищного строительства. С 1 июля началось введение новых механизмов, которые должны исключить проблемы, возникавшие при долевом строительстве многоквартирных домов. «На будущее в целом вообще нужно поменять схему получения жилья, уйти от ситуаций, когда стройки ведутся на деньги самих будущих жильцов, перейти к нормальной схеме, которая существует во всем мире — через кредитование с использованием банковского кредита и, естественно, накопленных собственных средств», — описал премьер-министр менее рискованный механизм.

Новые правила выдвигают строительным организациям дополнительные требования, в том числе относительно размера собственных средств застройщика и обязательного банковского сопровождения. «Банки получили возможность оценивать целевое назначение платежей, а по новым проектам — тем, которые запускаются с 1 июля этого года — право останавливать расчеты, если будут сомнения в назначении платежей, то есть усиливается банковский контроль за этой сферой», — заявил глава правительства.

Вице-премьер Виталий Мутко уточнил, что новые нормы потребуют раскрытия всех собственников компаний-застройщиков с долей владения не менее 5 процентов. Требования обязывают перевести все строительные договоры в уполномоченные банки. До 1 июля следующего года этот процесс будет идти на добровольной основе, потом специальные счета станут обязательными.

Дмитрий Медведев подписал постановление с требованием к банкам для открытия в них счетов эскроу по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Кредитная организация должна обладать универсальной лицензией, участвовать в системе обязательного страхования вкладов, а ее кредитный рейтинг быть не ниже уровня A— (RU) кредитного рейтингового агентства «АКРА» или не ниже уровня ruА— кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». «Требования весьма жесткие, основаны на серьезной проверке, поэтому с застройщиками будут работать только надежные, финансово устойчивые структуры», — заверил председатель правительства.