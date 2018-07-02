От Медведева уйдёт пресс-секретарь

По данным РБК, Тимакова уйдёт с должности уже в конце лета или в начале осени этого года. После этого ей прочат пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка . Кроме того, Тимакова на новом посту сможет вести проекты в области культуры и развития городских территорий, то есть, заниматься близкой ей темой, уточнила источник.

Не исключено также, что она будет развиваться в области PR и GR.