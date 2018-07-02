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От Медведева уйдёт пресс-секретарь
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От Медведева уйдёт пресс-секретарь 

News.ru 57 минут назад
Фото: News.ru
Пресс-секретарь премьера РФ Дмитрия Медведева покинет свой пост в конце лета или в начале осени. Наталья Тимакова хочет уволиться по собственному желанию и уйти в другую область деятельности.
По данным РБК, Тимакова уйдёт с должности уже в конце лета или в начале осени этого года. После этого ей прочат пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка. Кроме того, Тимакова на новом посту сможет вести проекты в области культуры и развития городских территорий, то есть, заниматься близкой ей темой, уточнила источник.
Не исключено также, что она будет развиваться в области PR и GR.
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