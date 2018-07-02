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Медведев выдвинул вице-премьера Акимова и главу Минтранса Дитриха в совет директоров РЖД
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Медведев выдвинул вице-премьера Акимова и главу Минтранса Дитриха в совет директоров РЖД 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в список кандидатов в совет директоров ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) вице-премьера Максима Акимова и министра транспорта Евгения Дитриха, передает ТАСС.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно приказу, также из списка кандидатов были исключены Алан Лушников и Виктор Толоконский.
Ранее Дмитрий Медведев по итогам заседания кабинета министров поручил профильным ведомствам подготовить законопроекты о введении электронных трудовых книжек до 29 октября.
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