СМИ узнали об уходе Натальи Тимаковой с должности пресс-секретаря Медведева

Наталья Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря премьер-министра Дмитрий Медведева. Это связано исключительно с ее желанием сменить сферу деятельности. Тимакова ведет переговоры о переходе во Внешэкономбанк . Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники в банке.

Сама Тимакова пока не объявляла о своем уходе из правительства, а переговоры с ВЭБом еще не завершены, отметили собеседники ВВС. По словам одного из них, глава банка Игорь Шувалов должен лично согласовать вопрос перехода Тимаковой в его структуру лично с Медведевым, но пока этого не произошло.

Уход Тимаковой из правительства предположительно состоится в конце лета — начале осени, сообщили РБК два федеральных чиновника.

После ухода из правительства Наталья Тимакова может занять пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка, рассказали собеседники агентства. В сферу ее ответственности на новом посту могут войти проекты в области культуры и развития городских территорий.

Сама Тимакова в беседе с РБК назвала информацию о переходе в ВЭБ «слухами», подчеркнув, что «продолжает работать» на своем посту.