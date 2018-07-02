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СМИ узнали об уходе Натальи Тимаковой с должности пресс-секретаря Медведева
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СМИ узнали об уходе Натальи Тимаковой с должности пресс-секретаря Медведева 

BFM.RU 46 минут назад
Фото: Москва24
Наталья Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря премьер-министра Дмитрий Медведева. Это связано исключительно с ее желанием сменить сферу деятельности. Тимакова ведет переговоры о переходе во Внешэкономбанк. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники в банке.
Сама Тимакова пока не объявляла о своем уходе из правительства, а переговоры с ВЭБом еще не завершены, отметили собеседники ВВС. По словам одного из них, глава банка Игорь Шувалов должен лично согласовать вопрос перехода Тимаковой в его структуру лично с Медведевым, но пока этого не произошло.
Уход Тимаковой из правительства предположительно состоится в конце лета — начале осени, сообщили РБК два федеральных чиновника.
После ухода из правительства Наталья Тимакова может занять пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка, рассказали собеседники агентства. В сферу ее ответственности на новом посту могут войти проекты в области культуры и развития городских территорий.
Сама Тимакова в беседе с РБК назвала информацию о переходе в ВЭБ «слухами», подчеркнув, что «продолжает работать» на своем посту.
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