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Сторчак: Власти не будут давать особые условия для вложения амнистированных капиталов
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Сторчак: Власти не будут давать особые условия для вложения амнистированных капиталов 

Прайм 1 час назад
СОЧИ, 2 июл — ПРАЙМ. Россияне, задекларировавшие свои активы в рамках амнистии капиталов, сами должны решать, куда их вкладывать, особых условий заимствования для них не будет, рассказал РИА Новости заместитель министра финансов РФ, управляющий Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) от РФ Сергей Сторчак.
Вторая амнистия капитала стартовала в РФ с 1 марта текущего года и продлится до 1 марта 2019 года. В рамках амнистии налогоплательщики могут задекларировать иностранные счета и активы и избежать налоговых претензий к ним в будущем.
"Куда амнистированные капиталы будут вложены — я не знаю, это зависит от их владельцев. У этих денег есть хозяева. Если кто-то считает, что мы будем для амнистированных капиталов особые условия заимствования предлагать, то он просто провокатор, потому что это коррупция называется", — сказал замминистра.
По его словам, граждане, вернувшие капитал в Россию, могут, например, купить такие инструменты, как облигации федерального займа.
"Мы можем продать наш инструмент, который называется облигации федерального займа, за ту цену, которая складывается на рынке. Все, другого мы не можем ничего сделать. Есть специальный механизм, порядок продажи этого инструмента, и так далее", — сообщил Сторчак агентству в кулуарах бизнес-форума в Сочи.
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