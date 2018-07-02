В библиотеке на Куусинена откроется экспозиция ко Дню семьи, любви и верности

В библиотеке № 43 на улице Куусинена в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, откроют тематическую выставку «Семья — любви великой царство». Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Татьяна Денисова.

— Мы расскажем подрастающему поколению об истории возникновения этого праздника, о жизни муромских святых Петра и Февронии. Беседа будет сопровождаться демонстрацией презентации, посвященной этой дате, — рассказала Денисова.

Также весь день в библиотеке будут звучать песни о семье, любви и верности.

Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.

Начало в 12.00. Напомним, библиотека № 43 расположена по адресу улица Куусинена, д. 17, корп. 2. (мю)