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В библиотеке на Куусинена откроется экспозиция ко Дню семьи, любви и верности
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В библиотеке на Куусинена откроется экспозиция ко Дню семьи, любви и верности 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В библиотеке № 43 на улице Куусинена в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, откроют тематическую выставку «Семья — любви великой царство». Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Татьяна Денисова.
— Мы расскажем подрастающему поколению об истории возникновения этого праздника, о жизни муромских святых Петра и Февронии. Беседа будет сопровождаться демонстрацией презентации, посвященной этой дате, — рассказала Денисова.
Также весь день в библиотеке будут звучать песни о семье, любви и верности.
Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.
Начало в 12.00. Напомним, библиотека № 43 расположена по адресу улица Куусинена, д. 17, корп. 2. (мю)
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