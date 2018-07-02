В одной из библиотек Рязанского состоится лекция, посвященная Дню семьи, любви и верности

В библиотеке №106, которая находится на улице Шатурской, 5 июля расскажут об истории празднования Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.

— Гости библиотеки узнают об истории жизни Петра и Февронии, а также об истории праздника. Встреча завершится интересным мастер-классом, — сказал Алексей Тепляков

Начало в 11.00. Вход свободный.

Напомним, что библиотека №106 расположена по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)