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В одной из библиотек Рязанского состоится лекция, посвященная Дню семьи, любви и верности
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В одной из библиотек Рязанского состоится лекция, посвященная Дню семьи, любви и верности 

Управа Рязанского района 1 час назад
В библиотеке №106, которая находится на улице Шатурской, 5 июля расскажут об истории празднования Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Гости библиотеки узнают об истории жизни Петра и Февронии, а также об истории праздника. Встреча завершится интересным мастер-классом, — сказал Алексей Тепляков.
Начало в 11.00. Вход свободный.
Напомним, что библиотека №106 расположена по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)
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