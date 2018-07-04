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Сотрудники библиотеки Рязанского района проведут мастер-класс по созданию букета для всех желающих
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Сотрудники библиотеки Рязанского района проведут мастер-класс по созданию букета для всех желающих 

Управа Рязанского района 4 июля 2018
Занятие по созданию букета, посвященное Дню семьи, любви и верности, проведут библиотекари из Рязанского района в Таганском парке 7 июля. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— После занятия читатели смогут ознакомиться с книгами, представленными на площадке буккроссинга, и всей семьей записаться в библиотеку. Вход свободный, ждем всех желающих, — добавил Алексей Тепляков.
Начало встречи в 12.00. Адрес: улица Таганская, владение 40–42. (мю)
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