Сотрудники библиотеки Рязанского района проведут мастер-класс по созданию букета для всех желающих

Занятие по созданию букета, посвященное Дню семьи, любви и верности, проведут библиотекари из Рязанского района в Таганском парке 7 июля. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков — После занятия читатели смогут ознакомиться с книгами, представленными на площадке буккроссинга, и всей семьей записаться в библиотеку. Вход свободный, ждем всех желающих, — добавил Алексей Тепляков. Начало встречи в 12.00. Адрес: улица Таганская, владение 40–42. (мю)