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Мастер-класс по изготовлению букета организовали библиотекари из Рязанского в Таганском парке
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Мастер-класс по изготовлению букета организовали библиотекари из Рязанского в Таганском парке 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: МедиаРязань
Мастер-класс «Мой букет семье в подарок» ко Дню семьи, любви и верности провели сотрудники библиотеки №106 Рязанского района в Таганском парке. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— В преддверии Дня семьи, любви и верности дети вместе со своими родителями, бабушками и дедушками изготавливали из бумаги символ наступающего праздника — ромашку. А после кропотливой работы гости размышляли, чем лучше пополнить домашнюю библиотеку, — отметила Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)
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