Мастер-класс по изготовлению букета организовали библиотекари из Рязанского в Таганском парке

Мастер-класс «Мой букет семье в подарок» ко Дню семьи, любви и верности провели сотрудники библиотеки №106 Рязанского района в Таганском парке. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— В преддверии Дня семьи, любви и верности дети вместе со своими родителями, бабушками и дедушками изготавливали из бумаги символ наступающего праздника — ромашку. А после кропотливой работы гости размышляли, чем лучше пополнить домашнюю библиотеку, — отметила Марина Бесфамильная.

Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)